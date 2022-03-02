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Anadolu Üniversitesi ilk yerli zeka testini geliştirdi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) tarafından Türkiye'nin ilk yerli zeka testi öğrencilerin profillerini belirliyor.

Bilim, Teknoloji 02.03.2022, 16:55 02.03.2022, 17:06
Anadolu Üniversitesi ilk yerli zeka testini geliştirdi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli zeka testi "Anadolu Sak Zeka Ölçeği" öğrencilerin bilişsel düzeylerinin ve profillerinin belirlenmesini sağlıyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın destekleri ve AÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Sak'ın projesiyle, üniversitenin Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2007'de kurulan EYÜP'te, merkezin müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak ve müdür yardımcısı Doç. Dr. Bahadır Ayaz da çalışmalarda yer alıyor.

Üstün yetenekli öğrencileri tanılamayı, bu öğrencilerin entelektüel potansiyellerini en üst düzeye taşımalarına yardımcı olacak farklılaştırılmış eğitim ve rehberlik hizmetleri sunmayı, bu yeteneklerini pozitif yönlerde kullanmalarına yardımcı olmayı hedefleyen ÜYEP, söz konusu öğrencileri başarılı yetişkinlere dönüştürmeyi de amaçlıyor.

- Ülke geneline hizmet veriyor

Merkez tarafından geliştirilen "Anadolu Sak Zeka Ölçeği" ile dileyen ailelere özel hizmet sunuluyor. ÜYEP'in bu testi, özel yetenekli ve diğer öğrencilerin bilişsel düzeylerinin ve profillerinin belirlenmesinde temel araç görevi üstleniyor. 4-12 yaş aralığındaki çocuklara ailelerin isteği üzerine uygulanan test, sadece merkezde eğitim gören çocuklara değil tüm ülkede hizmete sunuluyor.

Avrupa Birliği (AB) yetenek noktalarından biri olan ÜYEP, özel yetenekli çocukların eğitimi için gerçekleştirilen akreditasyon süreçlerinin önemli bir parçası olarak da görev üstleniyor.

Öğretim elemanı yetiştirme programında da aktif görev alan ÜYEP sayesinde Anadolu Üniversitesi, özel yeteneklilerin eğitimi alanında uzman yetiştirilmesi için Türkiye'de doktora eğitimi verebilen 3 üniversiteden biri arasında yer alıyor.

#Anadolu Üniversitesi #zeka testi
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