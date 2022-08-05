AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında
Milli Savunma Bakanlığı, kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir adet AKSUNGUR SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
Bilim, Teknoloji 05.08.2022, 21:21
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığımızda kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığımızda kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir adet AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun. #MSB pic.twitter.com/IvHRDIO5hJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2022
Kaynak: AA
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