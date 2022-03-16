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Adım Adım Online Güvenlik: Dijital Verileriniz Güvende Mi?

İnternet hayatımıza tam anlamıyla 80’li yılların başında girdi. 2022’ye girmemize rağmen, çoğu kişi online olduğunda dijital verilerinin başka kimse tarafından görülemeyeceğini düşünüyor. İnternet yaklaşık kırk yıldır hayatımızda olmasına rağmen çok az şifreleme sunan bir altyapıya sahip. Bunun yanında, siber saldırılar artık çok sofistike ve çok yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Bilim, Teknoloji 16.03.2022, 16:06
Adım Adım Online Güvenlik: Dijital Verileriniz Güvende Mi?

Dijital verileriniz güvende mi? Dijital verilerinizin güvenliği için neler yapabilirsiniz?

VPN (Sanal Özel Ağ)

ExpressVPN’e göre VPN nedir? VPN, cihazınız ve internet arasındaki sanal bir tüneldir. VPN programları, bilgisayar, akıllı telefon, tablet, akıllı TV veya oyun konsolunda kullanılabilir. VPN teknolojisi, 1996 yılında iki bilgisayar arasında sanal bir ağ oluşturulması ile ortaya çıkmıştır. VPN teknolojisi, uzaktan çalışanların dünyanın neresinde olursa olsun, şirket ağına güvenle bağlanmasını sağlar. Aynı zamanda, VPN programları bireylerin kişisel çevrimiçi aktivitelerini ve dijital verilerini güvende tutmasını sağlar.

VPN programları nasıl çalışır?

VPN programı kullanıldığı bilgisayar ve benzeri bir cihaz ve internet arasında güçlü şifreleme algoritmaları ile korunan bir sanal tünel oluşturur. İnternet ile paylaştığınız her dijital veriniz bu tünel üzerinden geçer ve bu tünel üzerinden internet ile iletişim kurarsınız.

VPN ne işe yarar?

VPN programları çevrimiçi aktivitelerinizin siz haricinde herhangi bir üçüncü parti tarafından bilinmesini engeller. İnternete bağlandığınızda çevrimiçi aktivitelerinizi kimler görebilir?

  • İnternet servis sağlayıcınız her aktivitenizi görebilir. Girdiğiniz web siteler, hangi platformda ne kadar vakit geçirdiğiniz ve ne aktiviteler yaptığınızı cihazınıza atadığı IP adresiniz üzerinden takip eder.
  • Ortak Wi-Fi ağ operatörleri çevrimiçi aktivitelerinizi görür.
  • Şifresiz Wi-Fi ağlardaki siber saldırganlar çevrimiçi aktivitelerinizi görmekle kalmayıp, verilerinizi çalabilir.

VPN programları ile aktivitelerinizi tamamen şifrelersiniz. İnternet servis sağlayıcısı, ortak Wi-Fi ağ operatörleri veya siber saldırganlar şifrelenen aktivitelerin içeriğini göremez. Özellikle ortak Wi-Fi ağlara bağlanırken VPN kullanarak bağlantınızı şifrelemelisiniz. Aksi takdirde, ortadaki adam (Mitm) saldırısına maruz kalabilirsiniz. Kafe, alışveriş merkezi ve havaalanında Wi-Fi ağına bağlandığınızda MitM saldırısına uğrayabilirsiniz. Çevrimiçi aktiviteleriniz sadece izlenmez, değiştirilebilir, çalınabilir ve cihazınıza zararlı yazılım indirilebilir.

Cihaz Güvenliği için Ne Yapmalısınız?

Bilgisayar ve benzer cihazlarınızda bulunan dijital verileri nasıl koruyabilirsiniz?

  • Cihazlarınızın işletim sistemleri her zaman güncel olmalı. Güncel olmayan işletim sistemleri güvenlik açıklarına sahiptir. Bu güvenlik açıklarını siber saldırganlar cihazınıza zararlı yazılım indirmek için kullanabilir.
  • Bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan uygulamalarınız güncel olmalı. Üçüncü kaynaklardan indirilen lisanssız uygulamaları tercih etmeyin. Bu uygulamalar güvenlik açıklarına sahip olmanın yanında içinde zararlı yazılım bulundurabilir.
  • Akıllı telefonunuzda kullandığınız uygulamaların hangi izinlere sahip olduğunu kontrol edin.
  • Ücretsiz ve açık kaynak koduna sahip olmayan uygulamaları kullanmaktan kaçının. Crackli programlar kullanmayın. Güncelleme alabilen lisanslı ürünler tercih edin.
  • Lisanslı bir antivirüs programı kullanın. Ücretsiz antivirüs, VPN, internet güvenliği programlarını kullanmaktan kaçının.

Hesap Güvenliği

Online hesaplarınızın güvenliği için neler yapabilirsiniz? Parola yönetimi ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile online hesaplarınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Parola Yöneticisi

Bir parola yöneticisi ile her online hesabınız için farklı güçlü parolalar oluşturabilirsiniz. Bu parolaları master bir parola ile parola yöneticisinde saklayabilirsiniz. Birçok parola yöneticisinde kredi kartı bilgilerinizi, güvenlik sorularınızı, önemli belgelerinizi saklayabilirsiniz.

LastPass ücretsiz bir parola yöneticisidir. Tarayıcı eklentisi olarak kullanabilirsiniz.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama için Doğrulama Uygulamaları

Hesaplarınıza sadece parola ile giriş yapmanız, parolayı ele geçiren herhangi birinin hesabınızı çalabileceği anlamına gelir. Online hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmalısınız. SMS, arama, e-posta veya daha güvenli bir yol olan doğrulama uygulamaları üzerinden alacağınız zaman limitli kod ile hesaplarınızın güvenliğini arttırırsınız.

Google Authenticator

Google Authenticator uygulamasında sadece Google ekosistemindeki hesaplarınız için değil, diğer online hesaplarınız için de ikincil bir kod alabilirsiniz. Hesapları QR kodunu tarayarak kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ücretsizdir. Kullanımı çok kolaydır.

Microsoft Authenticator

Microsoft Authenticator, Microsoft hesapları ile çok iyi çalışan bir doğrulama uygulamasıdır. Diğer hesaplarınıza giriş yaparken kod almak için de kullanabilirsiniz. Akıllı telefonunuzda yüz yanıma, parmak izi özellikleri mevcutsa, bu şekilde de hesaba giriş yapabilirsiniz. Microsoft uygulamalarını kullanıyorsanız, online hesaplarınızın güvenliğini sağlamak için kesinlikle edinmelisiniz.

#VPN
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