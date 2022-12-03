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AB ülkelerindeki uçuşlarda 'uçak modu' uygulamasını sonlandırmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde seyahat eden havayolu yolcuları yakında telefonlarını gökyüzünde tam anlamıyla aktif bir şekilde kullanabilecek.

Bilim, Teknoloji 03.12.2022, 18:08
AB ülkelerindeki uçuşlarda 'uçak modu' uygulamasını sonlandırmaya hazırlanıyor

 Avrupa Komisyonu, havayollarının uçaklarda 5G teknolojisi sağlayabileceğine karar verdi. Bu durum ise yolcuların artık telefonlarını uçak moduna almaları gerekmeyeceği anlamına geliyor.

Komisyon, üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için son tarihi 30 Haziran 2023 olarak açıkladı.

Bu tarihten itibaren artık yolcular, uçuş sırasında telefonlarının tüm özelliklerini kullanabilecek. AB ülkeleri arasında seyahat edenler aramaların yanı sıra müzik ve video akışı sağlayan veri ağırlıklı uygulamalara kullanabilecek.

"Gökyüzü artık sınır değil"

AB'nin İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, planın "insanlar için yenilikçi hizmetler sunacağını" ve Avrupalı şirketlerin büyümesine yardımcı olacağını belirterek, "Süper hızlı, yüksek kapasiteli bağlantının sunduğu olanaklar söz konusu olduğunda gökyüzü artık bir sınır değil" dedi.

Uçak modunun sonu geliyor mu?

Diğer taraftan, AB Komisyonu, 2008'den beri uçaklar için belirli frekans bantlarını ayırdı ve bazı hizmetlerin havada internet erişimi sunmasına izin verdi. Ancak bu hizmet, uçak ile yerdeki bir uydunun bağlanmasını gerektiğinden yavaştı.

Filmler birkaç dakika içinde inecek

Avrupa Komisyonu’nun bildirdiğine göre yeni sistem, 100 Mbps'nin üzerinde olabilen 5G tarafından sağlanan çok daha yüksek indirme hızlarından yararlanabilecek ve bir filmin sadece birkaç dakika içinde indirilmesini sağlayacak.

İngiltere Uçuş Güvenliği Komitesi Başkanı Dai Whittingham da mobil cihazların uçakları nasıl etkilediğine dair bilgi eksikliği nedeniyle uçak modunun önemli olduğunu söyledi.

Whittingham, "Eskiden cep telefonlarının otomatik uçuş kontrol sistemlerine müdahale edebileceğinden endişeleniliyordu. Deneyimlerimiz bu riski çok düşük olduğunu gösterdi. Tavsiyemiz, her zaman uçuşa geçildiğinde cihazların uçak modunda olması gerektiği olmuştur” diye konuştu.

Öte yandan, ABD'de 5G frekanslarının uçuşları etkileyebileceği ve hatta potansiyel olarak hatalı irtifa ölçümlerine yol açabileceği konusunda bir korku bulunuyor.

Ancak Whittingham, bunun İngiltere ve AB'de bir sorun olmadığını belirterek, "5G için farklı bir frekans setimiz var ve ABD'de izin verilenden daha düşük güç ayarları var. Seyahat eden halk 5G istiyor. Düzenleyiciler bu olasılığı açacak, ancak yaptıkları her şeyin güvenli olmasını sağlamak için atılacak adımlar olacak” ifadelerini kullandı.

#AB #uçak modu
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