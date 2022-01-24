4. KOD Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen; matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunlarının ve oyun fikirlerinin ödüllendirildiği KOD Ödülleri Yarışması’nın dördüncüsünde dereceye giren projeler ve fikirler online düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Oyun kategorisinde öğrenciler arasında birinci “Çevre Kirliliğiyle Mücadele” adlı oyunlarıyla Amber Duru Konca ve Defne Yaşar olurken, öğretmenlerde birinci “7th continent” oyunuyla Şeyma İnceler oldu. Oyun kategorisinin birey birinciliğini ise “World Cleaner” oyunuyla Gani Doğan Yimenicioğlu kazandı.

Fikir kategorisinde ise öğrenci birincisi “ÇVD” oyunuyla Azra Şener olurken, birinci “Sudaki Alabalıklar” oyunuyla Mehmet Yusuf Turhan oldu.

“Gençlerin gelecekte imzası olacağına eminiz”

Törende söz alan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “UNDP’ye de teşekkür etmek istiyorum. Ödüllerimizi şekillendirmek için çok önemli katkılarda bulundu. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, suda yaşam ve karasal yaşam olmak üzere üçünü bu sene ödüllere dahil ettik, kriter olarak duyurduk. Hem Türkiye Bilişim Vakfı olarak hem de yaptığımız faaliyetler çerçevesinde gençlerin eğitiminde, özellikle çevre ve gezegen eğitiminin önemli olduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımızda da bu konulara eğilmeyi ilke olarak benimsemiş durumdayız. Gençlerimize güveniyoruz, gençlerin gelecekte imzası olacağına eminiz” dedi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, Gaming in Turkey Oyun Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı / BAU Game Lab Kurucu ve Direktörü Güven Çatak, Enka Okulları Ortaokul Müdürü Dr. Özlem Mecit, ODTÜ Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Kürşat Çağıltay, İş Bankası Yetenek Yönetimi Bölümü Müdürü Niyazi Arda Aygül, Code.org Türkiye Temsilcisi / Robincode Kurucusu Gözde Erbaz ve UNDP Stratejik Ortaklıklar, Kurumsal Sorumluluk, Sürdürülebilir Kalkınma ve Platform Lideri Hansın Doğan’ın jüri olarak yer aldığı KOD Ödüllerinin sponsorları ise Eczacıbaşı Holding, Türkiye İş Bankası, Netmarble EMEA ve Robincode oldu.

KOD Ödülleri nedir?

KOD Ödülleri; ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, dijital oyunların eğitimdeki önemini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten, oyun geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla düzenleniyor.