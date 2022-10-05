2022 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı
Bilim insanları Carolyn Bertozzi, Morten Meldal ve Barry Sharpless, "tıklama kimyası ve biyoortogonal kimyanın geliştirilmesi için" araştırması ile 2022 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.
Bilim, Teknoloji 05.10.2022, 13:35 05.10.2022, 13:48
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bilim insanlarının kimya ödülüne layık görülen araştırması için “kimyacıların molekülleri birbirine bağlama konusunda nasıl düşündüklerine dair liderlik yaptı” dedi.
2022 Nobel Kimya Ödülü'nün açıklanması, bu yıl açıklanan üçüncü ödül oldu.
Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum mekanikleri konusundaki çalışmalarından ötürü Fransız fizikçi Alain Aspect, Amerikalı teorik ve deneysel fizikçi John F. Clauser ve Avusturyalı kuantum fizikçisi Anton Zeilinger kazandı.
İsveç'in Stockholm kentinde açıklanan 2022 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü "Soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi" ile ilgili çalışmaları nedeniyle İsveçli paleogenetikçi Svante Paabo kazandı.
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