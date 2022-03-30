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1 Nisan'dan sonra bu cihazlar WhatsApp kullanamayacak

WhatsApp 1 Nisan'dan itibaren işletim sistemi Android 4.04 versiyonunu ve İOS işletim sistemi yani İphone telefonlarda da İOS 9 işletim sistemini kullananlar WhatsApp uygulamasına kullanamayacak.

Bilim, Teknoloji 30.03.2022, 17:22 30.03.2022, 17:22
1 Nisan'dan sonra bu cihazlar WhatsApp kullanamayacak

Milyonlarca kullanıcaya sahip olan iletişim uygulaması WhatsApp'ın güncellemeleri devam ediyor. Süreli olarak WhatsApp uygulaması içerisinde barındığı özelliklere güncelleyerek veya uygulamaya yeni özellikler eklemesi kullanıcıları son derece memnun etsede eski akıllı cihaz sahiplerini bu durum oldukça kızdırıyor.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal iletişim uygulaması WhatsApp, güncellemelerine devam ediyor. WhatsApp uygulama içerisinde barındığı özellikleri sürekli güncelleyerek yeni özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. WhatsApp'ın bu güncellemeleri çoğu kullanıcıyı memnun etse de akıllı cihazı eskiyenleri ise üzüyor. İşte sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp yine böyle bir güncelleme ile karşınızda.

WhatsApp'ın güncellemeleri eski akıllı cihazların kabusu olmaya devam ediyor. Uygulama üzerinden yeni getirdiği özellikleri ya da var olan özellikleri kısa sürede güncelleyen WhatsApp, eski akıllı cihazlardan desteğini bir bir çekiyor.

Yani sizler de eski bir cep telefonu kullanarak yeni akıllı cihaz almamak için direniyorsanız WhatsApp uygulaması artık telefonuz da çalışmayabilir. Günümüzde SMS'in veya diğer iletişim uygulamalarının yerini tam anlamıyla dolduran WhatsApp'ı kullanmayan kişi sayısı çok azdır diye tahmin ediyoruz.

Eskiyen telefonunuz yeni gelen özellikler ve güncellemelerden sonra iyice yavaşlamaya başlayacağı için, hatta bir süre sonra WhatsApp'a erişiminiz tamamen kısıtlanacağından dolayı, artık yeni ve güncel bir akıllı cihaz alma vaktiniz gelmiş demektir. Çünkü WhatsApp 1 Nisan'dan itibaren bazı cihazlarda çalışmayı durduracak.

WHATSAPP 1 NİSAN'DAN SONRA BU CİHAZLARDA ÇALIŞMAYACAK

WhatsApp 1 Nisan'dan itibaren işletim sistemi Android 4.04 versiyonuna sahip cep telefonlarında çalışmayı durduracak ve artık açılmayacak. Aynı zamanda İOS işletim sistemi yani İphone telefonlarda da İOS 9 işletim sistemini kullananların da WhatsApp uygulaması artık çalışmaya son verecek.

1 Nisan tarihinden itibaren eski cihaz kullanan veya özellikle akıllı cihazlarında bu versiyonlara sahip olan kişiler WhasApp'a girerken sorun yaşayacaklar. Bu sorunla karşılaştığını zaman telefonunuzu güncelleyemediğiniz için maalesef WhasApp uygulamasını da güncellemek mümkün olmayacak.

CEP TELEFONUN İŞLETİM SİSTEMİNİ NEREDEN ÖĞRENİRSİNİZ?

Buna bağlı en çok merak edilen konulardan biriside eski cep telefonu kullanmaya devam eden kişiler işletim sisteminin ne olduğunu merak ediyorlar. Eğer Android bir akıllı telefon kullanıyorsanız telefonunuzun ayarlar uygulamasını açın. Alt bölüme yakın bir yerde sistem güncellemesine dokunun ve işletim sisteminizi öğrenin. İphone telefonlarda ise cihazınızın ayarlar bölümüne girin ardından genel yazısına tıklayın ve hakkında ya dokunduktan sonra işletim sistemi bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Karar

#1 Nisan #whatsapp
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