Bilim dünyasına ismini altın harflerle yazdıran Türk kadınları

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart tarihinde Kadınlar Günü kutlanıyor. Kadınların dünya üzerindeki önemi, hakları, sosyal ve ekonomik başarılarına vurgu yapan bu anlamlı gün ülkemizde 1921 tarihinden itibaren kutlanmaya başlandı.