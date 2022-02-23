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Beşiktaş yönetiminden iki futbolcuya rest: 'Artık karar verin!'

Spor 23.02.2022, 10:55
Beşiktaş yönetiminden iki futbolcuya rest: 'Artık karar verin!'
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Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin ve Güven Yalçın’dan kulüpteki gelecekleri ile ilgili kesin bir karar vermelerini bekliyor.