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3. Sayfa
Röportaj
Beşiktaş yönetiminden iki futbolcuya rest: 'Artık karar verin!'
Spor
23.02.2022, 10:55
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Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin ve Güven Yalçın’dan kulüpteki gelecekleri ile ilgili kesin bir karar vermelerini bekliyor.
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#soğuk
#eş
#BM Genel kurulu
#Rezan Epözdemir
#vefat
#zeytinyağı
#restorasyon
#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
#gazeteci
#tezgah
#lavanta
#kaya
#afrikalı
#AntalyaKaş kara yolu
#31 Mart
#zeytin
#operatör
#filyasypn
#imaj
#gemlik tesisi
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