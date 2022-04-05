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Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için karşı karşıya!

Spor 05.04.2022, 14:05
Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız futbolcu için karşı karşıya!
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İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yol ayrımına gitmeye hazırlanan Luis Suarez'e talip olan Fenerbahçe'nin ardından, Beşiktaş'ın yıldız isme talip olduğu öğrenildi.