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Beşiktaş ve Fenerbahçe o isim için karşı karşıya!

Spor 26.07.2022, 13:33
Beşiktaş ve Fenerbahçe o isim için karşı karşıya!
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Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow'a gönderen ve Callum Styles, Tayfur Bingöl gibi isimler için nabız yoklayan Beşiktaş bek transferi adına çalışmalarına hız vermiş durumda.