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Röportaj
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a yılın transferi!
Spor
19.01.2022, 09:27
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda liderliğini sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyu Trabzonspor'a önerildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Her türlü kolaylığı sağlarız' dediği belirtildi.
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