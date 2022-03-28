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3. Sayfa
Röportaj
Beşiktaş'tan stopere yerli hamlesi! Eski Galatasaylı...
Spor
28.03.2022, 12:05
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Yeni hocası Valerien Ismael'le farklı bir döneme giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Yabancı kısıtlaması nedeniyle kadroya yerli takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların hedefinde Koray Günter var. İşte ayrıntılar...
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#Kürk
#fındık
#asboğa gölü
#On bir ayın sultanı
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#kayıp
#Formula 1
#Piyasa
#Soylu
#renault
#yeşilay
#Sıfır Bir 5 sezon 5 bölüm sansürsüz izle
#Atalanta
#koyun
#Vedat Muriqi
#yolsuzluk
#Aykut Kocaman
#adam
#Ankaragücü Göztepe şifresiz izle
#Avlu 24 bölüm puhu tv izle
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