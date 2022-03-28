Beşiktaş'tan stopere yerli hamlesi! Eski Galatasaylı...

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Yeni hocası Valerien Ismael'le farklı bir döneme giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Yabancı kısıtlaması nedeniyle kadroya yerli takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların hedefinde Koray Günter var. İşte ayrıntılar...