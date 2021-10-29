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Beşiktaş'tan Hatayspor maçına farklı kadro

Spor 29.10.2021, 12:10
Beşiktaş'tan Hatayspor maçına farklı kadro
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Derbi zaferinin ardından yarın Hatay'a konuk olacak Kartal'da Pjanic ve Josef dün de takımla çalışmadı.