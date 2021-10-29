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Röportaj
Beşiktaş'tan Hatayspor maçına farklı kadro
Spor
29.10.2021, 12:10
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Derbi zaferinin ardından yarın Hatay'a konuk olacak Kartal'da Pjanic ve Josef dün de takımla çalışmadı.
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#vefat
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Rıdvan Dilmen
#meyve
#Dolar
#Zülfü Livaneli
#Vedat Muriqi
#abd
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Boşanma
#Trabzonspor
#Bursaspor
#Hector Olivares
#UEFA Avrupa Ligi
#eş
#final
#kerim kaya
#elektronik sigara
#gazeteci