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Beşiktaş'tan forvet operasyonu!

Spor 08.04.2022, 14:18
Beşiktaş'tan forvet operasyonu!
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Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.