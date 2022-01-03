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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin başvurusuna destek

Spor 03.01.2022, 18:18
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin başvurusuna destek
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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 2011 yılına ait Süper Kupa maçının oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı başvuruya destek veriyor.