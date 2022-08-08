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Beşiktaş'tan çifte atak!

Spor 08.08.2022, 14:22
Beşiktaş'tan çifte atak!
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Transferde gaza basan Beşiktaş, orta sahada Bayer Leverkusen’den Nadiem Amiri için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.