banner38

Beşiktaş'tan Başakşehir'e! Emre Belözoğlu o futbolcuyu kaptı

Spor 14.02.2022, 13:25
Beşiktaş'tan Başakşehir'e! Emre Belözoğlu o futbolcuyu kaptı
1/11

Süper Lig'de devre arasında yaptığı transferlerle çokça konuşulan ve hem bu sezona hem de önümüzdeki sezona iddialı devam etmek isteyen Başakşehir'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.