GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Teknoloji
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor
Spor
12.10.2021, 11:40
1/4
Sezon başında kadrosunu Alex Teixeira ve Miralem Pjanic gibi iki yıldızla güçlendiren Beşiktaş, gözünü başka bir yıldıza dikti.
Kaydet
Sonraki Galeriler
Mehmet Ekici futbola geri dönüyor
Kibariye hakkında şoke eden iddia: '4.200 TL'yi ödemeden gitti'
Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla tanınmaz hale gelen Ceylan hastanelik oldu
Nihal Yalçın'ın genç sevgilisi Tamer Karadağlı hakkında konuştu!
Öne Çıkan Galeriler
Mehmet Ekici futbola geri dönüyor
Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor
Fenerbahçe'den Jose Sosa ve Serdar Aziz kararı!
Transferde Taylan Antalyalı şoku! Tüm planlar bozuldu
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu alarmı! Galatasaray...
Yeni Galeriler
Mehmet Ekici futbola geri dönüyor
Kibariye hakkında şoke eden iddia: '4.200 TL'yi ödemeden gitti'
Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla tanınmaz hale gelen Ceylan hastanelik oldu
Nihal Yalçın'ın genç sevgilisi Tamer Karadağlı hakkında konuştu!
Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Fenerbahçe'den Jose Sosa ve Serdar Aziz kararı!
Bakan Çavuşoğlu: 'Afganistan'daki durumu yakından takip ediyoruz'
İmam hatip okulları TEKNOFEST’ten 17 dereceyle döndü
Aşı karşıtlarının öne sürdüğü o iddia için özür geldi
Popüler Haberler
Eski Fenerbahçeli yeni takımında gol makinesine dönüştü
FOX TV'den tepki çeken yayın: Zamanlama manidar!
Anlaşma sağlandı! Yeni takımı belli oldu
İşte Alex Ferguson'un en beğendiği Türk futbolcu
#vefat
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#meyve
#Boşanma
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#final
#abd
#UEFA Avrupa Ligi
#eş
#Trabzonspor
#Bursaspor
#ölü köpek
#5 öğrenci
#tozkoparan
#chp ceza
#Silvia Constanza Romano
#darpetmek
#uysal
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#vefat
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#meyve
#Boşanma
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#final
#abd
#UEFA Avrupa Ligi
#eş
#Trabzonspor
#Bursaspor
#ölü köpek
#5 öğrenci
#tozkoparan
#chp ceza
#Silvia Constanza Romano
#darpetmek
#uysal