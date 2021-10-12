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Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor

Spor 12.10.2021, 11:40
Beşiktaş'tan Allan bombası! Transferde Josef devreye giriyor
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Sezon başında kadrosunu Alex Teixeira ve Miralem Pjanic gibi iki yıldızla güçlendiren Beşiktaş, gözünü başka bir yıldıza dikti.