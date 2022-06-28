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Beşiktaş, Talisca’yı unutturacak futbolcu için harekete geçti!

Spor 28.06.2022, 16:25
Beşiktaş, Talisca’yı unutturacak futbolcu için harekete geçti!
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Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in, “Talisca’yı unutturur” dediği Reiner için operasyon başladı.

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