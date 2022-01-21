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Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi!

Spor 21.01.2022, 17:10
Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi!
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Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla karosuna kattığı Alex Teixeira, beklenen performansın çok altında kaldı.