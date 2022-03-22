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3. Sayfa
Röportaj
Beşiktaş'ta yeni teknik adam gece yarısı belli oldu!
Spor
22.03.2022, 11:54
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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi, idareciler tecrübeli teknik adam konusunda birleşti. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adama sözleşmeyi gönderdi. İşte Beşiktaş idarecilerinin ortak noktada buluştuğu o isim...
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#valilik
#Akın Akınözü
#finans haberleri
#magazin haberleri
#Altay tank
#Mustafa Kemal
#Alişer
#Hüseyin Göçek
#kurşun
#Resmi Gazete
#Alişan
#günşleri
#eş
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