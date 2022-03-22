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Beşiktaş'ta yeni teknik adam gece yarısı belli oldu!

Spor 22.03.2022, 11:54
Beşiktaş'ta yeni teknik adam gece yarısı belli oldu!
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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi, idareciler tecrübeli teknik adam konusunda birleşti. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adama sözleşmeyi gönderdi. İşte Beşiktaş idarecilerinin ortak noktada buluştuğu o isim...