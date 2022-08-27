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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği!

Spor 27.08.2022, 14:55
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği!
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Transferin flaş takımı Beşiktaş, ayağını gazdan çekmiyor...Yönetim, şova tüm hızıyla devam ediyor...