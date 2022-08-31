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Beşiktaş'ta savunmaya kritik transfer!

Spor 31.08.2022, 15:40
Beşiktaş'ta savunmaya kritik transfer!
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Yerli savunma oyuncusu arayışını sürdüren Beşiktaş'ın, Kaan Ayhan için nabız yoklaması bekleniyor. İtalyan ekibi Sassuolo'nun isteyeceği bonservis bedeli, bu transferde belirleyici olacak.