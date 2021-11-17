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Beşiktaş'ta ocak ayında şov başlıyor! 3 bomba transfer
Spor
17.11.2021, 10:44
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Al Nassr’la yol ayrımında bulunan Talisca'yı gündemine alan Beşiktaş, teknik ekibin onayı sonrası girişimlerini hızlandırdı.
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#abd
#vefat
#Rıdvan Dilmen
#spor haberleri
#Boşanma
#gazeteci
#Vedat Muriqi
#estetik
#Adana Demirspor
#ırak
#Bingöl Devlet Hastanesi
#koronavirüs
#korku filmi
#GS
#Zülfü Livaneli
#spor
#final
#Dolar
#meyve
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