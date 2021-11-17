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Beşiktaş'ta ocak ayında şov başlıyor! 3 bomba transfer

Spor 17.11.2021, 10:44
Beşiktaş'ta ocak ayında şov başlıyor! 3 bomba transfer
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Al Nassr’la yol ayrımında bulunan Talisca'yı gündemine alan Beşiktaş, teknik ekibin onayı sonrası girişimlerini hızlandırdı.