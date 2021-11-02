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3. Sayfa
Röportaj
Beşiktaş'ta kritik 4 gün!
Spor
02.11.2021, 11:19
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Siyah-Beyazlılar, yarın gece deplasmanda karşı karşıya geleceği Sporting’i yenerse, CGrubu’ndan Avrupa Ligi’ne geçiş umutlarını koruyacak.
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#vefat
#Boşanma
#koronavirüs
#final
#meyve
#Dolar
#Rıdvan Dilmen
#SGK
#Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#abd
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Zülfü Livaneli
#Adana Demirspor
#Sinan Narin
#Bursaspor
#Adam Szalai
#06 YKR 29
#Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11ler
#Trabzonspor
#yerlilik
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