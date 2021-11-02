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Beşiktaş'ta kritik 4 gün!

Spor 02.11.2021, 11:19
Beşiktaş'ta kritik 4 gün!
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Siyah-Beyazlılar, yarın gece deplasmanda karşı karşıya geleceği Sporting’i yenerse, CGrubu’ndan Avrupa Ligi’ne geçiş umutlarını koruyacak.