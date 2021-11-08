banner38

Beşiktaş'ta korkutan tablo!

Spor 08.11.2021, 12:43
Beşiktaş'ta korkutan tablo!
1/8

Bu periyotta 7 yenilgi ve 1 mağlubiyet alan Kartal’da Sergen Yalçın, Milli arada yapacağı çalışmalarla düşüşü durdurmayı planlıyor.