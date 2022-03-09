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Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Önder Karaveli uyardı!

Spor 09.03.2022, 14:04
Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Önder Karaveli uyardı!
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Son olarak Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine döndü.