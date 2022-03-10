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Beşiktaş'ta büyük operasyon! Bileti kesildi

Spor 10.03.2022, 11:07
Beşiktaş'ta büyük operasyon! Bileti kesildi
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Beşiktaş yeni kadro yapılanması çerçevesinde gençlere daha fazla fırsat tanırken transferde adımlarını çok dikkatli atacak.