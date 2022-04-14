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Beşiktaş'ta anlaşma sağlandı! İşte Valerien Ismael'in yeni golcüsü

Spor 14.04.2022, 11:01
Beşiktaş'ta anlaşma sağlandı! İşte Valerien Ismael'in yeni golcüsü
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Valerien Ismael'le yeni bir sayfa açan Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başladı.