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Beşiktaş, Kartal Amad Diallo ve Eric Bailly'nin peşinde!

Genel 16.08.2022, 14:52
Beşiktaş, Kartal Amad Diallo ve Eric Bailly'nin peşinde!
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.