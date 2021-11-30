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Beşiktaş'ın yeni golcüsünü duyurdular! İşte alacağı ücret...

Spor 30.11.2021, 14:30
Beşiktaş'ın yeni golcüsünü duyurdular! İşte alacağı ücret...
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, gözünü transfer dönemine çevirdi.