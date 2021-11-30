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Röportaj
Beşiktaş'ın yeni golcüsünü duyurdular! İşte alacağı ücret...
Spor
30.11.2021, 14:30
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, gözünü transfer dönemine çevirdi.
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#imaj
#Bursaspor
#vefat
#estetik
#midas
#peron
#koronavirüs
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#Rıdvan Dilmen
#Vedat Muriqi
#Dolar
#Galatasaray
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Zülfü Livaneli
#Adana Demirspor
#final
#GS
#Boşanma
#meyve
#Trabzonspor
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