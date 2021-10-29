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Beşiktaş'ın Larin'e yaptığı son teklif belli oldu

Spor 29.10.2021, 11:34
Beşiktaş'ın Larin'e yaptığı son teklif belli oldu
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Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin’in kontratını uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.