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Beşiktaş'ın hedefinde Liverpoollu yıldız var
Spor
11.10.2021, 00:38
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Larin'in zam istemesi ve kalmaya yanaşmaması nedeniyle arayışlarını sürdüren Beşiktaş en az Larin yönünü Liverpool'un Japon yıldızı Takumi Minamino'ya çevirdi.
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#Takumi Minamino
#Wali Mohammad Ahmadzai
#erman özcan
#yayın programı
#Brexit
#vefat
#borsa
#Anadolu Efes
#Oğulcan Bertan Karaoğlu
#İstanbul Emniyet Müdürü
#koronavirüs
#Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
#gürün
#Kontrol Noktası
#Beni Kureyza muharebesi
#iphone XS
#Yuto Nagatomo
#Romanya
#yolsuzluk
#Jackee