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Beşiktaş'ın hedefinde Liverpoollu yıldız var

Spor 11.10.2021, 00:38
Beşiktaş'ın hedefinde Liverpoollu yıldız var
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Larin'in zam istemesi ve kalmaya yanaşmaması nedeniyle arayışlarını sürdüren Beşiktaş en az Larin yönünü Liverpool'un Japon yıldızı Takumi Minamino'ya çevirdi.