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Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez'den Sergen Yalçın açıklaması!
Spor
25.10.2021, 10:34
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Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez, siyah-beyazlıları oynanacak Galatasaray derbisinde favori gördüğünü söyledi.
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#vefat
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Dolar
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#deprem
#abd
#Vedat Muriqi
#eş
#final
#meyve
#Bursaspor
#Meteoroloji
#Zülfü Livaneli
#pkk
#İstanbul
#Trabzonspor
#UEFA Avrupa Ligi