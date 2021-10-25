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Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez'den Sergen Yalçın açıklaması!

Spor 25.10.2021, 10:34
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez'den Sergen Yalçın açıklaması!
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Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez, siyah-beyazlıları oynanacak Galatasaray derbisinde favori gördüğünü söyledi.