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Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Spor 07.11.2021, 12:41
Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!
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Süper Lig'de ilk 11 haftada 20 puan toplayan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.