Beşiktaş'ın 2 yıldızına teklif yağıyor!

1/5

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı ancak bekleneni veremeyen Kenan Karaman ve Salih Uçan'ın talipleri artıyor.