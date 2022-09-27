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Beşiktaş'a yeni transferinden kötü haber!

Spor 27.09.2022, 16:08
Beşiktaş'a yeni transferinden kötü haber!
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Beşiktaş'ın yakın zamananda sözleşmeye vardığı 18 yaşındaki Kuzey Makedonyalı genç yetenek Besar Gudjufi'den taraftarları endişelendiren bir haber geldi.