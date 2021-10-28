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Röportaj
Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber
Spor
28.10.2021, 18:48
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Kritik öneme sahip Hatayspor maçı öncesi Beşiktaş'a Brezilyalı futbolcu Josej de Souza'dan kötü haber geldi.
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#vefat
#Vedat Muriqi
#koronavirüs
#Rıdvan Dilmen
#Adana Demirspor
#Boşanma
#Trabzonspor
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#meyve
#spor
#abd
#Zülfü Livaneli
#eş
#UEFA Avrupa Ligi
#gazeteci
#türkiye
#final
#Bursaspor
#iran