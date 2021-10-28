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Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

Spor 28.10.2021, 18:48
Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber
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Kritik öneme sahip Hatayspor maçı öncesi Beşiktaş'a Brezilyalı futbolcu Josej de Souza'dan kötü haber geldi.