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Röportaj
Benzine büyük zam geliyor!
Genel
17.11.2021, 13:56
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Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt fiyatları da artmaya devam ediyor.
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#Galatasaray
#abd
#vefat
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#Vedat Muriqi
#gazeteci
#Bingöl Devlet Hastanesi
#estetik
#spor haberleri
#koronavirüs
#Adana Demirspor
#Zülfü Livaneli
#meyve
#GS
#final
#ırak
#eş
#spor
#Dolar
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