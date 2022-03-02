banner38

Benzin ve motorine zam yolda!

Genel 02.03.2022, 15:11
Benzin ve motorine zam yolda!
1/9

Küresel piyasalarda 2014 yılından beri petrol fiyatları ilk kez 110 doların üzerine çıktı. Bu durum motorin, benzin ve LPG ürünlerine yeni zamları da beraberinde getiriyor.