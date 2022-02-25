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Benzin ve motorine zam yolda!

Genel 25.02.2022, 16:22
Benzin ve motorine zam yolda!
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Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine zam gelecek.