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3. Sayfa
Röportaj
Benzin ve motorine zam yolda!
Genel
25.02.2022, 16:22
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Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine zam gelecek.
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#Boşanma
#Zıp Zıp Park
#Üvey oğul
#Bright Osayi-Samuel
#Kushner
#Nimet Abla
#Yaren Kepez
#abd
#cumhur
#Kagawa
#MHK
#filyasypn
#ankara film festivali
#Sancak
#Ligue 1
#reznikov
#zeytin
#tezgah
#Galatasaray
#Kulp
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