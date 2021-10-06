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Benzin ve motorine zam yolda

Genel 06.10.2021, 14:33
Benzin ve motorine zam yolda
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Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin neden olarak küresel piyasalarda yaşanan enerji krizi ve özellikle petrol fiyatlarındaki artışı gösteren Fesih Aktaş bu faktörlerin akaryakıt sektöründe de fiyat baskısı oluşturduğunu iddia etti.