Benzin ve motorine zam yolda

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Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin neden olarak küresel piyasalarda yaşanan enerji krizi ve özellikle petrol fiyatlarındaki artışı gösteren Fesih Aktaş bu faktörlerin akaryakıt sektöründe de fiyat baskısı oluşturduğunu iddia etti.