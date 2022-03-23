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3. Sayfa
Röportaj
Benzin ve motorine zam!
Genel
23.03.2022, 09:33
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Brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin ve motorine yeni bir zam daha yapıldı.
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#etiket
#Mustafa Kemal
#kurşun
#Altay tank
#Hayber muharebesi
#genk
#eş
#prusya
#Çarpışma 10 bölüm sansürsüz izle
#gent
#At
#İskelet
#Fatih Yumak
#TV8
#valilik
#Akın Akınözü
#Fahrettin Koca
#kale
#magazin haberleri
#nasa
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