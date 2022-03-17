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3. Sayfa
Röportaj
Benzin ve motorine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar...
Genel
17.03.2022, 09:43
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Petrol fiyatlarının gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarında da motorinde 1 lira 1 kuruş, benzinde 62 kuruşluk indirim geldi.
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#futbol
#Bıçaklama
#Karayılan
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#modüler üs bölgesi
#Alişan
#Malatya
#hasılat
#Mustafa Kemal
#Rıdvan Dilmen
#SSP Grubu
#eylem
#Suud konsolosluğu
#Ozan Akbaba
#etiket
#FOX TV
#Metrobüs
#yurt
#Hasan Şaş
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