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Benzin ve motorine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar...

Genel 17.03.2022, 09:43
Benzin ve motorine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar...
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Petrol fiyatlarının gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarında da motorinde 1 lira 1 kuruş, benzinde 62 kuruşluk indirim geldi.