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Benzin, motorine ve LPG'ye bir zam daha geliyor

Genel 25.11.2021, 10:28
Benzin, motorine ve LPG'ye bir zam daha geliyor
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Bu gece yarısından itibaren benzinde 46, motorinde 43, otogazda 26 kuruş zam gelmesi bekleniyor.