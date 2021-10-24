Belözoğlu havası Başakşehir'e iyi geldi

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Geçtiğimiz hafta Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçlarında son şampiyon Beşiktaş'ı mağlup eden Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında bu kez deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı.