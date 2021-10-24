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Röportaj
Belözoğlu havası Başakşehir'e iyi geldi
Spor
24.10.2021, 19:56
1/8
Geçtiğimiz hafta Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçlarında son şampiyon Beşiktaş'ı mağlup eden Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında bu kez deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
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#vefat
#abd
#koronavirüs
#Rıdvan Dilmen
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Dolar
#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Boşanma
#UEFA Avrupa Ligi
#final
#Zülfü Livaneli
#TBMM
#Bursaspor
#MEB
#eş
#meyve
#Suriye
#Vedat Muriqi
#cenaze