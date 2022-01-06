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BBC'den çok konuşulacak Ozan Tufan iddiası!

Spor 06.01.2022, 12:05
BBC'den çok konuşulacak Ozan Tufan iddiası!
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Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken transferde de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında Watford'a transfer olan Ozan Tufan'la ilgili sürpriz gelişmeyi, BCC son dakika olacak duyurdu.