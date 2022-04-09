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3. Sayfa
Röportaj
Bayram ikramiyesinin verileceği tarih belli oldu
Genel
09.04.2022, 12:10
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Ramazan ayının gelmesiyle 13,5 milyon vatandaşın beklediği bayram ikramiyesinin verileceği tarih belli oldu.
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Bayram ikramiyesinin verileceği tarih belli oldu
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