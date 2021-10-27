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Bayraktar SİHA iş başında: Rus yanlısı ayrılıkçıların obüsü yok edildi
Genel
27.10.2021, 00:26
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Ukrayna, Türkiye'den aldığı SİHA'yı ilk defa kullandı. Yapılan açıklamada söz konusu araçla Rus yanlısı ayrılıkçılara ait bir obüsün vurulduğu duyuruldu.
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#Galatasaray
#azerbaycan
#Real Madrid
#kapalı
#KKO
#EPDK
#borç krizleri
#Ayşe Arman
#Hasta
#Donbas
#Boris Johnson
#Madde
#Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi
#bayraktar siha
#Netflix
#Kato
#doktor
#Kulp
#vefat
#kars