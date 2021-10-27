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Bayraktar SİHA iş başında: Rus yanlısı ayrılıkçıların obüsü yok edildi

Genel 27.10.2021, 00:26
Bayraktar SİHA iş başında: Rus yanlısı ayrılıkçıların obüsü yok edildi
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Ukrayna, Türkiye'den aldığı SİHA'yı ilk defa kullandı. Yapılan açıklamada söz konusu araçla Rus yanlısı ayrılıkçılara ait bir obüsün vurulduğu duyuruldu.